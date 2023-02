Juan Reynoso, DT de Cruz Azul. | Fuente: Cruz Azul

Juan Reynoso recibió una serie de elogios del entrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, quien destacó el trabajo del DT de Cruz Azul en el fútbol mexicano.

"Creemos en la capacidad del técnico peruano. Juan Reynoso, no hace falta que yo diga la capacidad de él de estar dirigiendo en una de las ligas más importantes del mundo", señaló Gareca en conferencia virtual desde Buenos Aires.

Sobre si Reynoso reúne las condiciones para guiar a la Selección Peruana en el futuro, Gareca detacó que "es un técnico ganador. Creemos totalmente que tiene la capacidad como para ser el técnico de la Selección en un futuro".

Como se sabe, Reynoso en entrevista con RPP Noticias indicó que en su momento será "difícil" decirle que no a la bicolor "Es difícil decirle 'no' a la Selección. En mi línea de carrera pensé pasar por Cruz Azul y luego mi Selección. Yo sé que voy a llegar, pero no sé cuándo. Ahora está Ricardo (Gareca) muy bien, hay que respetar su proceso, quién si será uno más o no, pero está haciendo las cosas bien".

Perú visitará a Bolivia, en La Paz, el 25 de marzo y cinco días después recibirá a Venezuela en el Estadio Nacional.

