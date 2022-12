"Pizarro se autoexcluyó" | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: AFP

El entrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, habló duramente sobre la no convocatoria de Claudio Pizarro rumbo a la Copa América Brasil 2019. El 'Tigre' señaló que el atacante del Werder Bremen se autoexcluyó de la bicolor y por ello no es considerado.

"No podemos convocar a quien se autoexcluye de la selección. Claudio declaró que no tiene sentido ser llamado ahora a la selección", declaró Gareca en conferencia de prensa.

Pizarro le cerró las puertas a la Selección Peruana en setiembre del 2018 luego que no fue convocado al Mundial Rusia 2018. "Para qué me va convocar si no me llevó al Mundial", dijo el delantero de 39 años.

“Nadie tiene cerradas las puertas de la Selección. No nos importa la edad, pero si en una declaración alguien se autoexcluye, cómo vamos a convocar a alguien así, no tiene sentido que lo convoque”, agregó.

El entrenador argentino también recordó que Pizarro apenas anotó un gol con Colonia en 2017. En cambio, destacó la buena campaña de Raúl Ruidíaz en esa temporada, la cual finalmente le valió para ser convocado al Mundial.

El 'Bombardero' renovó una temporada más con el Werder Bremen, club en el cual anotó cinco goles en la Bundesliga 2018-19.

