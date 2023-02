El técnico de la Selección Peruano habló sobre el jugador del Santos brasileño. | Fuente: EFE

El técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, habló sobre Christian Cueva en una entrevista con la agencia Andina. El entrenador argentino aseguró que tomará la decisión de volver a convocar al jugador del Santos, tras su incidente en la vía pública, en el momento indicado.

"Todas las decisiones que tomamos, tratamos de hacerlas para lo mejor de la Selección Nacional. Llegado el momento, vemos qué hacemos. Es un jugador que ha dado grandes satisfacciones, de los que cuando les toca estar en el campo entregan todo. Pero eso no significa que la Selección sea solo lo que sucede en el campo de juego, sino también fuera", aseguró Gareca.

Sobre su opinión del suceso, Gareca aseguró que no le agradó el hecho. "Si usted me pregunta '¿le gustó?', por supuesto que no. Con la Selección siempre hay que tener cuidado, en todo, porque repercute no solamente a nivel personal", aseguró el técnico argentino.

Asimismo, el ex jugador gaucho aseguró que lo único rescatable es que se encontraba con su familia. "No se justifica de ninguna manera, ni lo justifico de ninguna manera. Pero prefiero verlo al lado de la esposa que en otra situación. Por lo menos dentro de una contención familiar, pero por supuesto no lo justifico", indicó Gareca.

Finalmente, Ricardo Gareca afirmó que espera que las noticias sobre la Selección Peruana sea a nivel deportivo. "Ojalá que no se repita. Estas cosas no le hacen bien a nadie, principalmente a él. Ojalá que solo hablemos de fútbol y no de estos acontecimientos", dijo el técnico argentino.

