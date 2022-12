Ricardo Gareca, DT de la Selección Peruana. | Fuente: AFP

El entrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, negó que sea el responsable en la suspensión de la vacunación contra la COVID-19 que iban a ser sometidos los integrantes de la delegación peruana rumbo a la Copa América 2021.

"La vacunación no es obligatoria, quedará a criterio de cada una, son decisiones individuales. Cada uno está en su derecho de optar por lo que cree más conveniente", señaló el 'Tigre' Gareca en conferencia de prensa.

A continuación dijo que la suspensión de la inoculación en la bicolor se llevó a cabo por el organismo responsable. "Me han involucrado en que he suspendido las vacunas y no ha sido así, se suspendieron por quienes se encargaron de suspenderlas. Yo he tenido una postura, pero no significa que haya interferido en una suspensión de vacunar o algo por el estilo", agregó.

Sobre la posibilidad de ser vacunados previo a la Copa América, sostuvo: "Queda a criterio de cada uno. Acataremos lo que es más conveniente para cada uno y lo que, en definitiva, terminen decidieron las autoridades, el director deportivo de la FPF", concluyó.

Gareca dio a conocer este viernes la lista de 28 jugadores convocados para los partidos ante Colombia y Ecuador por la fecha 7 y 8 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022.

