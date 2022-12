Ricardo Gareca se refirió a la conducta de los futbolistas en sus ratos libres y días de descanso. | Fuente: Selección Peruana

Recientemente, el fútbol peruano ha tenido como tema recurrente la indisciplina de jugadores de fútbol y ha llegado a convertirse en un tema de debate. Al respecto, Ricardo Gareca opinó cuánto puede afectar lo que un futbolista haga en sus ratos libres y días de descanso.

"La vida privada de cada uno a mí no me gusta invadirla, pero también el profesional tiene que entender que cuando elige esta carrera que es la de fútbol profesional, no es para todos, no es para cualquiera, sino todo el mundo jugaría al fútbol", afirmó Ricardo Gareca.

Asimismo, habló acerca de la posibilidad que tiene el jugador de reivindicarse en caso se vea involucrado en algún incidente: "nada es irreversible, yo creo que todo el mundo se puede equivocar pero luego hay que subsanar, corregir, direccionarse y entender que es mejor evitar determinadas cosas", agregó el 'Tigre' en diálogo con Líbero.

Sin embargo, afirmó que en Perú se le da mucha cabida a los 'ampays': "Sería bueno que el periodismo entienda que son chicos jóvenes, son muchachos jóvenes. Yo no veo en otros países que se le dé tanta importancia como se le da acá".

De otro lado, sostuvo que lo importante es lo que se haga en la cancha: "Me parece también que esta invasión a la privacidad, sería bueno que se entienda que se lo juzga al jugador por el rendimiento en el campo de juego", finalizó Gareca.

Te sugerimos leer