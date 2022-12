'No quería decir algo fuera de lugar y pido disculpas por eso' - ¿Por qué dijo esto Ricardo Gareca? | Fuente: Facebook Selección Peruana

Después de la derrota por 1-0 ante Colombia en el amistoso en Miami, el técnico de la Selección Peruana , Ricardo Gareca, causó sorpresa entre la prensa ya que no asistió a la conferencia de prensa post partido. Ahora, el 'Tigre' se refirió puntualmente sobre ese episodio y ofreció unas disculpas.

"Es la primera vez que no asisto a una conferencia de prensa. Está relacionado a algo que sentí en ese momento. No quería decir algo fuera de lugar. Igual es una situación que no se va a volver a repetir, pero entiendo que ante una palabra inadecuada en ese momento, era mejor el silencio. Ya que ustedes (prensa) estaban presentes, me disculpo por eso", dijo el técnico argentino.

El DT ahondó en el tema y aseguró que su reacción se debe a la 'pierna fuerte' que hubo en el partido ante los colombianos. "Si no se paran determinadas acciones y un estilo de arbitraje no para a tiempo ciertos incidentes, se dan casos como el Anderson Santamaría que acabó con tres puntos de sutura en el pie. Esas cosas no me gustaron y por eso preferí reservarme y estar tranquilo", sentenció.

