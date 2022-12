Ricardo Gareca entrenador de la Selección Peruana. | Fuente: EFE

Ricardo Gareca, entrenador de la Selección Peruana, se refirió cómo trabaja con los selecciones juveniles, en especial con los entrenadores que están a cargo.

"Está todo relacionado, lo que no hay es una bajada de línea. A mí nunca me interesó que los juveniles jueguen como la selección mayor. Es bajada de línea particularmente no nos gusta. Porque somos muy respetuosos del trabajo de los entrenadores", declaró el 'Tigre' Gareca en entrevista con CDF Chile.

"Los entrenadores tienen diferentes maneras de pensar, en cuanto a eso queremos que los entrenadores puedan desarrollarse y sean ellos mismos, todos apostamos a ganar", agregó.

Gareca dejó en claro que tiene una buena relación con el coordinador de la selección juvenil, Ernesto Arakaki y en su momento lo tuvo con Daniel Ahmed.

"Por último la elección la tenemos nosotros y vamos a elegir a los muchachos que creemos muy convenientes Sí tengo una muy buena relación con todos los entrenadores. La tuve con Daniel Ahmed, quien ya no está más, y la tengo con Ernesto Arakaki, que es el nuevo coordinador de la selección juvenil. Es necesario saber de dónde viene el jugador, es algo preponderante", culminó el entrenador argentino que se encuentra en Lima en cuarentena por el coronavirus.

El entrenador de la Selección Peruana finalmente optó por quedarse en el país y no tomar el vuelo de repatriación. | Fuente: FPF

