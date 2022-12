Ricardo Gareca: 'Los jugadores no son responsables de lo que pasa en el país' | Fuente: EFE | Fotógrafo: MARTIN BERNETTI

Ricardo Gareca, técnico de la Selección Peruana, brindó una conferencia previo al encuentro de este martes ante Argentina. Ahí, al 'Tigre' le preguntaron si la situación de incertidumbre que vive el país puede usarse como motivación para ganar el partido. El estratega no lo pensó dos veces y respondió con mucha certeza.

"Nosotros no queremos cargar con todo esto. Los jugadores de fútbol no son responsables de lo que está sucediendo. Sí somos responsables de este presente y de darlo todo en la cancha. Pero no somos responsables del acontecimiento político que pasa en el país. Queremos darle alegría a la gente, lograr objetivos. Trabajamos para ello y hacemos lo humanamente posible. Nos solidarizamos con el pueblo y queremos que le vaya de la mejor manera, pero no nos hacemos cargo de un hecho político", dijo el técnico argentino.

La Selección Peruana se presenta al partido de este martes 17 ante Argentina luego de perder por 2-0 ante Chile cn calidad de visita. En la tabla, el equipo de Ricardo Gareca apenas tiene una unidad.

