No solo es clasificar, sino también competir. El técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, se refirió a la participación de los clubes peruanos en la Copa Libertadores y los objetivos que deben plantearse en el torneo continental.

"Creo que la búsqueda de la Copa Libertadores en los clubes peruanos tiene que ver con la parte económica, que les permite proyectarse a nivel local. De acuerdo a los años que llevo en el país, (creo que) esto les permite proyectarse en todo el año a nivel local, armar sus equipos, ver cómo objetivo esa posibilidad, pero después, cada equipo debería ser una obligación proyectarse a nivel internacional", indicó el 'Tigre' en conferencia de prensa.

Y, el entrenador de la bicolor puso de ejemplo al cuadro dominó. "La prueba la tuvo Melgar, que fue avanzando de fase y no solo tuvo un rédito económico importante, sino que también fue despertando el interés nacional, promoviendo competitividad. Todo lo que sea pasar de fase de grupo (en torneos internacionales de clubes) incrementa parte económica", añadió.

Este 2021, Perú estará representado por César Vallejo y Ayacucho en la fase preliminar de la Copa Libertadores. En la fase de grupo estará Universitario y Sporting Cristal.

"Necesitamos que los clubes no solo participen en fase de grupos, sino también que avancen porque les dará posibilidad económica y deportiva. Hay clubes que están armados para jugar local y cuando viene competencia internacional, en vez de estar armados, están desarmados. Es la observación que hago", comentó.

Ricardo Gareca: "Tomar medidas como vamos al encierro todos otra vez es un recurso muy limitado. Es lo que pienso, es mi opinión personal"

Ricardo Gareca: "En ningún momento la decisión pasa por abandonar el cargo. Las reflexiones no tienen que ver con una renuncia a la Selección Peruana (...) En mi cabeza, en la del CT y jugadores, ronda la posibilidad de que nos podamos recuperar"

Ricardo Gareca: “Creemos que tenemos una misión como cuerpo técnico. Llevar de nuevo a una selección, que creemos que tiene las posibilidades, a un Mundial”

Ricardo Gareca: "Mi reflexión no tiene nada que ver con la renuncia. Reflexionar para ver lo que es mejor para la selección. En ningún momento la decisión pasa por abandonar el cargo"

Ricardo Gareca: "Creemos que el fútbol peruano hizo un gran trabajo durante la pandemia, dio las garantías suficientes para continuar. Me parece que pararlo fue una decisión demasiado apresurada"

Ricardo Gareca: "Hay un problema como la pandemia, pero hay otros temas importantes también, las empresas, las pymes, la informalidad, y a todos hay que atenderlos. No veo razón para:que aquel que se maneja bien, haya que castigarlo"

Esta conferencia que se dará para los medios locales tendrá como horario a las 10:00 a.m. (hora peruana). Entre los principales temas que tocará el 'Tigre', que se encuentra en Argentina, es la preocupación que ya hizo público por el posible retraso del inicio de la Liga 1 Movistar.

“A todos nos preocupa. Uno no pensaba que iba a volver a la misma situación, no creo que sea favorable para nadie. Es lo que toca, son resoluciones que se toman y hay que aceptarlas. No creo que favorezca nada, la gente la está pasando mal en todo aspecto, también en el económico”, dijo el estratega de 62 años a RPP Noticias previo a su viaje a Buenos Aires, donde pasará con su familia el confinamiento dictado por el gobierno peruano.

Gareca, además, informará sobre los trabajos que realizará la bicolor y la actualidad de los seleccionados que se alistan para enfrentar a Bolivia, en La Paz, el 25 de marzo y cinco dias después a Venezuela en Lima.

Perú empató ante Paraguay y perdió ante Brasil, Chile y Argentina en las primeras cuatro jornadas de las Eliminatorias.

