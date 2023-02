Ricardo Gareca, entrenador de la Seleción Peruana. | Fuente: Twitter

El entrenador de la Selección Peruana Ricardo Gareca anunció este miércoles, en la Videna, su lista de convocados para los amistosos con Colombia y Chile, que se efectuarán el 15 y 19 de noviembre por la fecha FIFA.

1. Pedro Gallese2. Carlos Cáceda3. Patricio Álvarez4. Aldo Corzo5. Luis Advíncula6. Anderson Santamaría7. Carlos Zambrano8. Luis Abram9. Alexander Callens10. Miguel Trauco11. Marcos López12. Renato Tapia13. Pedro Aquino14. Christofer Gonzales15. Sergio Peña16. Carlos Ascues17. Yoshimar Yotún18. Gabriel Costa19. Andy Polo20. Edison Flores21. Cristian Benavente22. Paolo Guerrero23. Raúl Ruidíaz

A continuación, las declaraciones de Ricardo Gareca en conferencia de prensa:

Analisis general: "Las ausencias tienen que ver con los retornos. En la medida que retornen muchachos porque consideramos que pueden volver, tenemos que ir viendo otras alternativas. Queremos ver el presente de algunos otros muchachos. Está relacionado con eso. Estamos obligados a hacer modificaciones para que retornen. Christian Cueva es jugador importante, pero optamos por ver otras opciones mientras él va solucionando su momento. Es necesario. De acá hasta que comience la eliminatoria, iremos observando no solamente a él, sino a muchachos que creemos que son myu opcionables para la Selección Nacional. Nos queda tiempo, ojalá puedan ir arreglando su situación".

Sobre Christian Cueva: "No le doy trascendencia (a declaraciones de Autori, sobre que no jugará más en Santos este año). Si le tengo que dar trascendencia a todo lo que dicen los técnicos o los mánagers, imagínense... Nos abocamos a lo nuestro, estrictamente. Hay técnicos y mánagers que hacen declaraciones, nos avocamos en la Selección Nacional, no en lo que dicen los demás. Respetamos todo el criterio, pero nos interesa lo nuestro, escencialmente lo que pensamos nosotros de nuestros jugadores y de las decisiones que tenemos que tomar".

"Ustedes saben la importancia de Christian Cueva. Un jugador fundamental para el objetivo logrado en su momento y para los objetivos que se plantea la Selección, pero necesitamos que él trate de lograr su mejor nivel. Sabemos que contamos con él, que es un valor, pese al presente que pueda llegar a tener tanto él como sus compañeros, cuando se ponen la camiseta de la Selección son jugadores que uno les saca plus extra o rinden de manera diferente. Hay muchos casos que se da a la inversa: jugadores que rinden con su club. En su caso (Cueva), en su país, tiene un plus muy importante. Queremos ver a muchos muchachos, que puede ser el caso de Cristian Benavente. Lo conocemos, creo que se le pueden presentar más oportunidades. Queremos ver esas opciones. Tenemos alto concepto de todos los muchachos convocados".

"Está en constante comunicación con el 'profe'. Cuando yo cito, no es que haga diferencia porque están o no están o (llamarlo para) explicarle algo en particular, no lo hago con nadie. Están o no están y ellos saben que son resoluciones que tenemos que tomar. En el caso de él, creemos y vemos que es importante que analice todo lo que queda, en lo personal lo que sea mejor para él. Ojalá pueda situarse en mejorar. Seguiremos observando los movimientos que haga, todos los muchachos y en especial él porque es un jugador importante que ha perdido la continuidad necesaria. Tendrá que ir viendo. Lo seguiremos de cerca".

"No es algo (un castigo) particular hacia él. Estamos para protegerlos, ayudarlos, cuidarlos. Consideramos que está en condicones de cambiar todo. No solo tenemos compromiso con él, sino también con otros muchachos que queremos ver. Hasta marzo, después de esos amistosos, la Selección no se vuelve a juntar. Queremos ver a muchachos que tienen buen presente. Los muchachos que no son convocados, les queda tiempo para buscar lo mejor para ellos. Hay tiempo para ver qué es lo mejor para ellos en función del interés que tengan en la Selección Nacional".

Sobre Raúl Ruidíaz: "Es un delantero de los más importantes, así que retorna nuevamente a la Selección. Nunca dejó de ser considerado. En este caso no está Yordy Reyna, que estuvo en la anterior. Queremos facilitarles, que sigan teniendo oportunidades. Son muchachos muy importantes para todo el proceso, no solamente el presente, sino el futuro. Son muchachos que son tenidos permanentemente en cuenta. La convocatoria se puede producir en cualquier momento".

Sobre Pedro Aquino: "Es un jugador muy importante. Si bien ahora no está jugando, viene de una lesión, tenemos entendido que, de acuerdo al informe del cuerpo médico, llegaría a los partidos. Queremos tenerlo con nosotros, seguir muy de cerca todo, teniendo la oportunidad y la opción de que, en caso presentarse algún inconveniente, la posibildiad de contar con muchachos que están muy de cerca en el ámbito local. Como existe gran chance de que él juegue algún partido en su equipo, decidimos convocarlo".

Sobre Sergio Peña: "Vuelve a la Selección después de un presente que paulatimanete lo está consolidando en su equipo con buenas actuaciones. Siempre estuvo en consideración nuestra y vuelve a estar. Queremos seguir viéndolo, que todo lo que esta mostrando en su club, que lo traslade a la Selección".

"Sergio Peña está jugando detras del punta, ahora en los últimos partidos lo volvieron a retrasar un poco, y es una linda oportunidad ahora, no estando un jugador tan importante como Christian Cueva, ver opciones de otros muchachos. Creemos que tanto él como Cristian Benavente, que lo está haciendo atrás del punta en Nantes, puede ser una oportunidad. Carlos Ascues también. Tenemos variantes. Inclusive Raúl Ruidíaz puede ser un mediapunta que pueda jugar detrás de Paolo Guerrero y pueda ser una opción. Tenemos posibilidad de que varios muchachos puedan jugar en distintas posiciones".

Sobre objetivo en estos amistosos: "Siempre estamos a la búsqueda de jugadores que rindan y se sumen a la Selección Peruana. Esa es la intención de esta convocatoria. Cada vez contar con mayor cantidad de muchachos en el momento de tomar decisiones más importantes".

"Sería bueno terminar bien el año. (Colombia y Chile) Son dos selecciones muy importantes, sería bueno terminar el año de la mejor manera teniendo buenos partidos en ambos casos. Esa es la meta de estos dos partidos".

"Ver la posibilidad de cómo están los muchachos. Hay muchachos que hace rato no vemos. Queremos verlos y después ver qué es lo mejor para salir en cada compromiso. Si tenemos que modificar algo en pos de que sea beneficioso para la Selección, lo haremos. Está dentro del análisis y dentro de lo que podamos llegar a decidir. No me atrevería a decir qué vamos a hacer (en relación al sistema). Son compromisos importantes. Tenemos que salir con equipo muy competitivo porque son selecciones muy importantes".

Sobre ausencia de André Carrillo: "Tiene que ver con que en este momento queremos ver otras opciones. No pasa por otra cosa. Simplemente seguir observando a los muchachos que han sido convocados. En este caso retorna Andy Polo, queremos seguir viéndolo. Está ligado más que nada a eso".

Sobre jugadores convocados del medio local: "Me interesa que no se pierda la perspectiva de la importancia de representar al país, pero tampoco pierdo de vista la importancia de lo que los equipos se están jugando. Tratamos de facilitarle las cosas a los clubes, sobre todo a los del medio local. Ellos han sido muy considerados con nosotros siempre y saben que el próximo año es un año en el que la Selección no va a hacer ningún tipo de concesiones porque estamos en fase de Eliminatorias y estoy seguro de que vamos a contar más que nunca con la colaboración de los clubes".

"Entendemos alguna molestia o algunas inquietudes de clubes, le hemos sacado jugadores muy importantes en todo momento a técnicos que han colaborado. De los equipos grandes siempre han manifestado apoyo y entendemos bien lo que se están jugando, la exigencia de ganar campeonato, hay que ponerse en la piel de cada uno y lo entendemos. No tenemos más que decir".

Sobre jugadores de equipos de provincia: "Siempre vemos a los muchachos del interior. No es que sea algo centralizado. Consideramos que en esta convocatoria están los muchachos que reúnen las mayores opciones para estar en la Selección, pero siempre estamos viendo la posibilidad de que se le pueda abrir la puerta a algún muchacho".

Cumpleaños de Maradona: "Guardo un cariño muy importante por él. Tuve posibilidad de compartir con él en Boca y la Selección y lógicamente este presente de él es muy bueno, así que desearle un feliz cumpleaños. Lo festejó el último partido, un triunfo muy contundente, está peleando una zona (difícil) con un equipo comprometido, pero los muchachos están dejando todo. De la misma manera con el 'Conejo', desearle todo lo mejor".

Sobre cambio de estatutos en la FPF: "Estoy enfocado en lo deportivo. Son cuestiones del Presidente (Agustín Lozano). No tengo mayores respuestas. Estoy muy enfocado con lo deportivo. No me gustaría hablar de otro tema que no sea la convocatoria".

Sobre interés de Boca Juniors en contar con él: "No tengo posibilidades de parte mía de ir a ningún lugar porque tengo compromiso con la Selección hasta 2021. En caso de clasificar al Mundial, se extiende todo el año (2022), con la particularidad de que el próximo Mundial se va a hacer en diciembre. Hasta 2021 estoy totalmente comprometido con la Selección Peruana. No me permito escuchar a nadie, con el debido respeto. Estamos abocados a la Selección".

Descartó amistoso en diciembre: "En diciembre, se le va a dar prioridad a la Sub 23. La Selección termina sus compromisos en estos dos partidos".

Sobre Daniel Ahmed: "Sigo de cerca todo lo que sucede en la FPF. Lo de Daniel Ahmed es una preocupación por una determinada incertidumbre que hay. Estoy siguiendo y tengo contacto, creemos que es un nombre muy importante para todo lo que tiene que ver con lo que se ha ejecutado en cuanto al desarrollo de menores. Es un hombre de gran conocimiento, no solo él sino todo su equipo. Estamo siguiendo de cerca".

"Tenemos excelente relación el CT de la mayor con el CT de la menor. Son decisiones no solo de Daniel Ahmed, sino también del Presidente de la FPF o de Juan Carlos Oblitas. De parte nuestra, el deseo de que pudiera sostenerse y continuar en la Selección, pero es solamente un deseo. Esto tiene que ver con otras decisiones de gente encargada del proyecto".

Sobre continuidad de jugadores: "Hemos hecho excepciones en el proceso respecto a jugadores que no tuvieron continuidad y citamos porque consideramos que son valores importantes, pero si se traslada mucho en el tiempo la no continuidad... en principio, tienen que todos ir resolviendo estar en un equipo y, a partir de ahí, luchar por un puesto. A lo mejor, no hay una posibilidad que le da continuidad de jugar, pero es tenido en cuenta en segundo tiempo o con minutos. Eso abre posibilidad de que esté en la Selección. El problema es cuando ni los tienen en cuenta o no salen en lista. Se torna en problema más grande. Podemos hacer excepción, la hemos hecho, pero no sería bueno cargarnos de cantidad de muchachos que estén en esa situación. Sería bastante perjudicial. No es lo ideal contar con casos similares que se presenten. Ojalá por ellos, por todos, la posibilidad de que el próximo año nos agarre con gran continuidad en sus equipos".

LA PREVIA

El entrenador de la Selección Peruana Ricardo Gareca anunciará este miércoles su lista de convocados para los amistosos con Colombia y Chile, que se efectuarán el 14 y 19 de noviembre por la fecha FIFA. La cita será a partir del mediodía en la Villa Deportiva Nacional (Videna).

Una de las grandes dudas es la convocatoria de Christian Cueva, que no tiene continuidad en su club el Santos de Brasil. La gran sorpresa sería el retorno de Sergio Peña, que atraviesa un buen momento en el Emmen de Holanda.

La Selección Peruana llega a estos duelos amistosos luego de perder 1-0 ante Uruguay en Montevideo y empatar 1-1 ante el combinado charrúa en el Estadio Nacional.

