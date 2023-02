Ricardo Gareca, entrenador de la Selección Peruana. | Fuente: FPF

El entrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, descartó que evalúe renunciar a la dirección técnica de la bicolor debido a los malos resultados en las Eliminatorias Sudamericanas y al confinamiento dictado por el gobierno peruano.

"Mi reflexión no tiene nada que ver con la renuncia. Reflexionar para ver lo que es mejor para la selección. No se me ha cruzado por la cabeza en renunciar al cargo", señaló Gareca en conferencia virtual tras la pregunta de RPP Noticias.

"La decisión no pasa por abandonar el cargo, debemos llevar a la Seleccion a la clasificacion al Mundial", agregó el 'Tigre' desde Buenos Aires.

"No nos gustaría tomar decisiones como en algún momento se tomaron. Somos una selección que necesita entrenarse y es importante no perderlo. Entiendo que en ustedes puede generar algún tipo de dudas, pero no en mí. Es un tiempo que necesito tomar, pero no para abandonar", señaló.

Para finalizar, Gareca se mostró optimista sobre las posibilidades de Perú en las Eliminatorias Sudamericanas. "Le tengo una enorme fe y confianza al jugador peruano. Creemos que las posibilidades nuestras estan vivas y latentes", culminó.

Perú visitará a Bolivia, en La Paz, el 25 de marzo y cinco días después recibirá a Venezuela en el Estadio Nacional.

Te sugerimos leer