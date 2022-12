Renzo Garcés | Fuente: Liga 1

Una de las novedades de la reciente convocatoria de Ricardo Gareca para la fecha doble de Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 ante Colombia y Ecuador es Renzo Garcés, defensor central de Universidad César Vallejo y Selección Peruana, quien conversó con RPP Noticias sobre sus expectativas con la 'blanquirroja'.

"Estoy agradecido con Dios por la oportunidad de haber sido convocado, estoy disfrutando cada entrenamiento y me siento en confianza. El ambiente es muy agradable", indicó en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Sobre el momento en el que se enteró del llamado del 'Tigre' reveló: "Me enteré de la convocatoria cuando estaba leyendo mi Biblia. Mi esposa me avisó y comenzaron a llegar todos los mensajes".

Asimismo, aseguró que podrá aportar desde donde le toque estar: "Vengo a la Selección con ganas de trabajar y dando lo mejor de mí así no salga en lista, esté en la banca o me den minutos. Estoy preparado para lo que el entrenador me requiera".

En tanto a su acoplamiento con la Selección, indicó: "He conversado más con Pedro Aquino, Renato Tapia, Miguel. Ya conozco a algunos y eso es algo bueno para sentirnos en confianza, creo que eso es importante".

