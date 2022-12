Renato Tapia fue parte de la Selección Peruana en Rusia 2018. | Fuente: AFP

La Selección Peruana debe cambiar el chip para la fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022 que está programada, de momento, para fines del mes de marzo. Y es que bicolor tan solo tiene un punto luego de cuatro jornadas jugadas en la cita premundialista.

Renato Tapia, volante de la Selección Peruana, conversó la tarde de este jueves con Fútbol como cancha de RPP y allí comentó la necesidad de la blanquirroja en sumar frente a Bolivia y Venezuela. El jugador del Celta de Vigo comentó que si la preparación es positiva, el resultado será similar.

"De hecho que la situación no es la mejor en cuanto a puntos, pero vamos a trabajar para eso. Es muy difícil jugar en Bolivia y lo sabemos. Tenemos jugadores con partidos que conocen cómo es La Paz y hay que estar enfocados en ganar todos los partidos. Si el trabajo es bueno, creo que sacaremos los seis puntos", sostuvo Tapia.

Además, el también exjugador del Twente y Feyenoord en Países Bajos fue consultado en relación a si es que Ricardo Gareca podría alinear una línea de tres en la defensa ante los bolivianos.

"Todos confiamos en el profesor. Lo que él crea va a ser la mejor opción, no me incomoda ni me quita el sueño. Lo que sea, será por el bien del grupo", sostuvo el mediocampista nacional, quien participó en el Mundial Rusia 2018.

En lo que va de las Eliminatorias Qatar 2022, la Selección Peruana marcha en el noveno puesto con tan solo una unidad. Brasil se mantiene en la cima con puntaje perfecto, en tanto que Argentina es su más cercano perseguidor con dos puntos menos.

