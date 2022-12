Renato Tapia, volante de la Selección Peruana. | Fuente: AFP

El volante de la Selección Peruana, Renato Tapia, destacó que la situación en el Perú se haya tranquilizado "un poco" tras la renuncia de Manuel Merino, que había sido nombrado Presidente tras la destitución de Martín Vizcarra."Quedan muchas cosas aún por hacer. El pueblo logró cosas, pero aún hay que hacer más porque lo necesitamos como sociedad. Ojalá que siga mejorando. La gente trató de alzar la voz para decir basta", afirmó el volante del Celta en una entrevista en el Diario As.Tapia también contó cómo vivió la crisis política del país cuando arribó para jugar las Eliminatorias Sudamericanas. "Fue un hecho muy lamentable, fallecieron jóvenes y no jóvenes justo cuando yo estaba allí y me chocó porque no estamos ajenos a lo que pasa", agregó.Cuestionado por cuál es el problema en el Perú, Tapia indicó que "se juntaron muchas cosas, el tema político, la salud con la pandemia, la economía que no es muy buena... Es un cúmulo de cosas que al final explotó y no explotó de la mejor manera", dijo.

Renato Tapia, a su vez, confía que la Selección Peruana se recupere en el 2021. “Han sido partidos muy difíciles y no sacamos los puntos que hubiéramos querido. Quedan muchas cosas por mejorar para retomar lo hecho en las eliminatorias anteriores. Han sido semanas y partidos muy difíciles, pero esperemos que el próximo año sea distinto”, concluyó.

