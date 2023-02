Renato Tapia: 'Me duele muchísimo lo que está pasando' | Fuente: Selección Peruana

Este viernes la Selección Peruana se medirá frente a Chile por la segunda fecha doble de las Elimiantorias rumbo a Qatar 2022 y, por su parte, Renato Tapia se refirió a la actualidad del equipo.

"Es muy satisfactorio tener a todo el grupo completo. Los últimos que han llegado están muy bien y espero que siga así", sostuvo en diálogo con RPP Noticias al ser consultado sobre el primer entrenamiento con todos los convocados a disposición.

Sobre las incorpraciones de Jean Pierre Rhyner, Gianluca Lapadula y Renato Solís como nuevos integrantes de la 'blanquirroja', precisó: "A Jean PIerre lo conozco hace tiempo, es buen chico, buen jugador, espero que se integre rápido al grupo. A Gianluca recién lo conozco y es muy buena persona, espero que también se afine con el grupo, al igual que Renato. Espero que les vaya muy bien".

Por otro lado, también opinó sobre los comentarios acerca de una posible desunión dentro del camerín de la bicolor: "Siempre, en todas las instancias, se ha puesto en duda que nosotros estamos como grupo partido o lo que sea, pero es gente malintencionada, solo tratan de desestabilizar al grupo. Estamos contentos de recibir gente nueva".

Finalmente, Tapia dio sus impresiones sobre la crisis política que viene atravesando el país en las últimas horas: "Difícil poder comentar de esos temas. Nosotros somos futbolistas y no tenemos que ver con política. Me duele muchísimo lo que está pasando, no vivo aquí pero creo que el Perú para mí es muchísimo, espero que se solucione y no pase a mayores".

