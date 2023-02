Tapia aún no anota con la camiseta del Celta de Vigo. | Fuente: Prensa Celta de Vigo

Tras sus buenas actuaciones con la Selección Peruana y también con la camiseta del Feyenoord en Países Bajos, Renato Tapia fichó a inicio de temporada con el Celta de Vigo para LaLiga Santander. De arranque, el volante nacional fue titular y aún lo es en el equipo de Eduardo 'Chacho' Coudet.

La campaña del Celta de Vigo de Renato Tapia, hasta el momento, es irregular. El 'Capitán del futuro' busca que los gallegos lleguen a un torneo internacional y este martes el mediocampista de la Selección Peruana habló con Radio Marca, en donde manifestó qué lo llevó a ser parte de su actual conjunto.

"Me fui de Perú a los 16 y luego llegué a Holanda (ahora Países Bajos). Allá gané títulos, pero la verdad que era momento de emigrar, salir de mi zona de confort y sabía que LaLiga me daría ese plus para esforzarme un poco más", fue lo que sostuvo Tapia al citado medio español.

Renato Tapia, por el éxito con Celta de Vigo

Renato Tapia tiene contrato en Celta hasta 2024. | Fuente: LaLiga

Asimismo, tuvo palabras para lo que la actual temporada con el cuadro de Balaídos. "En diciembre tuvimos un gran mes, pero hemos perdido los últimos dos partidos. No eramos los mejores antes y ahora tampoco somos los peores. La consigna es volver a lo que hicimos hace poco", añadió.

También, el mundialista con la blanquirroja en Rusia 2018 dio sus apreciaciones respecto a lo cómodo que está en el Celta. "Me siento muy contento porque me han dado la continuidad que no tenía en Feyenoord. Me han tratado de forma fenomenal y solo pienso darle todo aquí", finalizó el también exjugador del Twente.

Por otra parte, Renato Tapia y sus compañeros de equipo se preparan para lo que será el choque ante el Betis este miércoles por la fecha 19 de LaLiga. Su conjunto marcha en la novena posición con 23 puntos.

