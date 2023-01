Renato Tapia anotó el segundo gol de Perú ante Brasil por las Eliminatorias Qatar 2022. | Fuente: AFP | Fotógrafo: DANIEL APUY

Nada le quita la bronca, ni el gol que anotó ante Brasil. Renato Tapia criticó la actuación del árbitro Julio Bascuñán, quien tuvo decisiones polémicas durante el partido que se jugó en el Estadio Nacional.

"Planteamos bien el partido, salimos a proponer y a jugar de igual a igual. Fue un partido totalmente distinto al de Paraguay, hicimos un buen primer tiempo, por consecuencia del partido nos empataron, pero hay muchas cosas que dejan que desear, no por parte del equipo, sino otros factores. Duele que el trabajo de la semana nos lo quiten de esa manera. Tuvimos el triunfo por momentos y luego el empate, nos duele muchísimo", afirmó Renato Tapia al finalizar el partido a Movistar Deportes.

La primera polémica ocurre en el penal de Neymar. "Veo que la pelota viene hacia adelante, Zambrano pone el cuerpo y Neymar -por inercia- se lo lleva de encuentro. El árbitro estaba a dos metros y cobró penal. No sé cuál fue su interpretación o criterio. Son cosas que pasan en el partido, pero en este caso, lo que me parece raro es que en todas nuestras jugadas se usó el VAR y en las de ellos no".

La otra polémica está en: "Le rompen la ceja a Trauco y dice que fue una jugada fortuita. No entiendo el criterio o en qué regla se basa. Me caigo -antes que termine el primer tiempo- con Zambrano. Me dijo que los dos teníamos que salir. No sé si sabrá que si dos jugadores del mismo equipo están caídos en el campo no tienen que salir, pero nos dijo que salgamos. Ya queda en él"

