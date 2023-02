Renato Tapia, volante de la Selección Peruana. | Fuente: AFP

En una conversación con Miguel Araujo en Instagram, Renato Tapia dio detalles de cómo Luis Advíncula vivió la antesala antes de ejecutar al penal que anotó con la Selección Peruana ante Uruguay por la Copa América 2019.

Tapia señaló que Advíncula no esperaba que Ricardo Gareca lo incluya en la lista para la tanda de penales junto a Paolo Guerrero, Raúl Ruidíaz, Yoshimar Yotún y Edison Flores.

“Yo estoy parado, y escucho: ‘ya tengo la lista, tú no vas a patear’. Y voy donde Lucho, que estaba sentado en el ‘cooler’ y le digo: ‘oe’, ¿tú vas a patear?’. Y me dice ‘¿qué, te cagas?.. no quieres patear’. Y le digo: ‘no es que yo no quiera patear, lo que pasa es que me han dicho que yo no estoy en la lista’... y se puso blanco el negro, se puso blanco. Y dijo... ¡¿qué, no vas a patear?! Entonces ¿quién va a patear? Ya él se las olía”, confesó Tapia, entre risas.

“Me parece que esa Copa América Centenario, habían pateado la ‘Pulga’, yo fui segundo, después fue Trauco, el ‘Cholo’ (Cueva), más o menos una cosa así. Uno sabía, sondeaba, quién iba a patear. Entonces, decían el ‘Cabezón’ (Tapia) va a ir a patear y decían es un menos... Carrillo no va a querer patear, no lo van a mandar nunca. Más o menos uno calculaba...”, agregó.

Tras derrotar a Uruguay en penales, Perú eliminó a Chile con un triunfo por 3-0 para clasificar a la final de la Copa de América, que cayó 3-1 ante Brasil.

