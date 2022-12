Raziel García: 'Creo que estaría cómodo jugando como extremo por izquierda' | Fuente: FPF

Tras las lesiones de Christofer Gonzáles y Edison Flores, Ricardo Gareca decidió convocar a Raziel García y Alexis Arias para la Selección Peruana y afrontar la fecha doble de Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

Por su parte, Raziel García, volante de Cienciano, conversó con RPP Noticias sobre sus expectativas con la 'blanquirroja': "Uno siempre trabaja para estar convocado y me hubiese gustado estar en la lista del inicio. Sabemos que de todas maneras todos somos importantes dentro del equipo, de eso se trata un plantel".

Sobre su convocatoria, agregó: "Me sorprendió el llamado, no sabía lo que pasó con mis compañeros y primero se comunicaron conmigo para informarme los procedimientos y protocolos para integrarme.

Asimismo, habló de la posibilidad de entrar al once en la posición de Edison Flores: "En mi club vengo jugando de interior por izquierda, derecha o extremo. Tengo que acoplarme a lo que necesite el profesor y tratar de hacer lo que él me pida. Creo que estaría cómodo de extremo por izquierda, desde Vallejo llevo jugando ahí, pero si no, no tendría problema de jugar un poco más atrás".

"Creo que todos tenemos chances, por algo estamos aquí y va a depender de la estrategia del profe y lo que considere mejor para el equipo. Me va bien en altura, hice la pretemporada allá en Cusco junto a Cienciano y creo que nos irá bien en esta fecha doble", sostuvo García.

"Tengo las metas bien claras hace algunos años, vengo trabajando parejo no solo en el tema futbolístico sino personal. Sé que ha sido un año difícil por todas las circunstancias que estamos pasando, pero sé a dónde quiero llegar. Primero estar en Selección y luego ir al extranjero, creo que estoy en el camino correcto", finalizó Raziel.

Te sugerimos leer