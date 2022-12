Raúl Ruidíaz no juega desde el 11 de diciembre | Fuente: Prensa FPF

Raúl Ruidíaz no disputa un partido oficial desde diciembre, cuando estuvo en la final de la MLS. Sin embargo, se integró esta semana a los entrenamientos de la Selección Peruana y al tratarse de uno de los jugadores más veces citado por Ricardo Gareca, su presencia para la próxima jornada de las Eliminatorias es una posibilidad.

“Me incorporé a los entrenamientos tras la cuarentena obligatoria y mi prueba negativa. Pasaron seis días y me prepararon como en una pretemporada. Me siento muy bien y con el profesor Ricardo siempre conversamos. Está feliz que entrene para sumar ritmo físico”, señaló el futbolista en ‘Depor’.

En lo que va de las Eliminatorias, jugó ante Paraguay, Chile y Argentina, muestra de la confianza del técnico en él, pero, aunque no anota con la ‘bicolor’ desde el 2018, asegura no bajar los brazos.

“Soy buen profesional, en cada entrenamiento lo dejo todo, igual en los partidos. Y pese a que no se da el gol, voy a seguir dando lo mejor de mí hasta el día que me convoquen, y de no ser llamado, apoyaré a mi selección, como buen peruano que soy”, indicó.

“Depende de uno si se enfoca en las críticas, pero en mi caso ni me preocupo por eso. Es más, me escriben algunos comentarios negativos en Instagram, pero nada me minimiza. En todos lados hice las cosas bien, me siento orgulloso de eso. A la selección vengo con la misma alegría de mi primera convocatoria, cuando entro al campo lo dejo todo, pero las cosas no salen. Seguiré trabajando para revertirlo, ojalá sea lo más pronto”, añadió.

Raúl Ruidíaz no convierte en la Selección Peruana desde marzo del 2018, en un amistoso ante Escocia previa al Mundial. A partir de ahí son 17 partidos (10 como titular) que ha disputado. Su registro total es de 4 goles en 46 partidos con el equipo.

“Yo no quiero callar bocas. Jamás entro al campo con actitud negativa. Sé lo que valgo, yo estoy muy orgulloso de las cosas que he logrado. Si se abre el arco es por perseverancia, trabajo y yo estoy en la búsqueda del gol”, dijo.

Perú tiene solo un punto en las Eliminatorias Qatar 2022 y luego de las primeras cuatro jornadas es el penúltimo en la clasificación.

“Nos jugamos todo ante Bolivia y Venezuela. No hay que preocuparnos si es altura, si hace calor o frío, pues iremos a buscar el resultado. No importa el escenario, iremos con todo”, puntualizó Ruidíaz.

NUESTROS PODCAST

La Administración de Alimentos y Medicinas de Estados Unidos (FDA) pidió a las compañías farmacéuticas que adapten su tecnología para desarrollar nuevas vacunas que enfrenten las nuevas y las futuras variantes del nuevo coronavirus. El Dr. Elmer Huerta resaltó que el laboratorio Moderna ha iniciado tres estrategias: elaborar una vacuna nueva, preparar una vacuna polivalente, y probar con dosis menores. Por otro lado, Pfizer plantea una tercera dosis para prevenir la infección; así como trabajar una vacuna de segunda generación.

Te sugerimos leer