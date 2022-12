Raúl Ruidíaz del Seattle Sounders. | Fuente: AFP

El delantero de la Selección Peruana, Raúl Ruidíaz, reconoció que se encuentra en "desventaja" en comparación con los otros delanteros de la bicolor de cara a la convocatoria para los choques ante Bolivia y Venezuela por las Eliminatorias Qatar 2022.

"Debo estar pereparado para todo, sabiendo que tengo desventaja porque no tengo competencia futbolística", afirmó el atacante del Seattle Sounders en entrevista con el programa Fútbol como Cancha de RPP Noticias.

Ruidíaz señaló que ya inició los entrenamientos en el Seattle Sounders, pero que le costará no tener un ritmo de competencia debido que aún no inicia la Major League Soccer (MLS).

"Siempre he trabajado muy bien y me mantengo en buena forma, la desventaja frente a otros delanteros iría por el lado de no tener competencia oficial. Mi último partido fue el 10 de diciembre", agregó.

La 'Pulga', que superó la COVID-19, indicó que ahora más competencia en la zona delantera de Perú. "Hay mucha competencia, ha salido (Santiago) Ormeño, (Christofer) Olivares, que siempre me ha gustado. Hay bastante competenci en todas las posiciones, eso es bueno porque te da más ánimo de luchar un puesto para que un jugador desarolle su buen juego".

El exjugador de Universitario también habló de las críticas por su falta de gol con Perú. "Todos los comentarios que no sean de mi familia o que no me ayuden, no los tomo en cuenta. El fútbol es lo más lindo de mi vida, pero tengo mi familia y eso es más importante. No dejo que me influya de esa forma", sostuvo.

Raúl Ruidíaz también destacó que se encuentra en contacto con Néstor Bonillo, preparador físico de la Selección Peruana.

Your browser doesn’t support HTML5 audio Raúl Ruidíaz confía ser convocado a las Eliminatorias. | Fuente: RPP | Fotógrafo: AFP

NUESTROS PODCAST

Estudios en Sudáfrica probaron que la vacuna contra la Covid-19 de Novavax no es eficaz contra la variante del virus descubierto en dicho país. ¿Todas las vacunas desarrolladas han presentado los mismos resultados?

Newsletter "Fútbol como Cancha"

No te pierdas de ningún detalle del acontecer deportivo nacional e internacional. Suscríbete al newsletter de “FÚTBOL COMO CANCHA”, en el que encontrarás los partidos, los datos y las pepas que debes tener en cuenta los fines de semana.

Te sugerimos leer