Percy Prado pertenece al Nantes de Francia | Fuente: FC Nantes

Percy Prado consiguió debutar con el primer equipo del Nantes de Francia en la temporada 2019-20, siendo parte de tres partidos por la Ligue 1 y un por la Copa de la Liga. Esa ocasión le valió al defensor la atención puesta por Ricardo Gareca, quien ya lo tendría en su agenda para los próximos compromisos de la Selección Peruana.

"He hablado con Ricardo Gareca, quien me preguntó cuál era mi actualidad en Francia. La verdad, no esperaba que me llame, era como un sueño. Dijo que me está observando permanentemente. Pienso que puedo adaptarme al fútbol de la Selección Peruana", dijo el futbolista en ‘Full Deporte’.

Siendo aún niño, Percy Prado viajó junto a su familia a radicar en Francia y desde los seis años es parte del Nantes. Actualmente también cuenta con la nacionalidad de ese país, por lo que en temas documentarios, podría ser citado por la escuadra gala.

“Si un emisario de la Selección de Francia me dijera de algún interés, le diría que no, porque ya le di mi palabra a la Selección Peruana”, sostuvo.

Por otra parte, el lateral derecho de 24 años se refirió a los futbolistas peruanos más destacados desde su consideración y resaltó el nombre de Claudio Pizarro.

"Para mí, Claudio Pizarro es la mayor referencia que tengo de la Selección Peruana. Acá lo conocen mucho y también Jefferson Farfán. Me dicen: ‘Ah, eres peruano, como Farfán'", contó.

Te sugerimos leer