Pedro Gallese debutó como futbolista profesional en la Universidad San Martín. | Fuente: AFP

Pedro Gallese apunta a lo más alto. El arquero de la Selección Peruana se refirió a varios temas, entre ellos al que el equipo bicolor debe tener como objetivo ser campeón de la próxima Copa América.

“Es difícil, pero creo que tenemos los jugadores para hacerlo. Ya hemos llegado a una final, lo que no es poca cosa, y nos enfrentamos al anfitrión de la copa que era Brasil, un gran equipo; pero creo que este grupo tiene para cosas importantes y ya tiene que apuntar a ser campeón”, mencionó Gallese en UCI Noticias.

Por otro lado, el exguardameta de Alianza Lima se refirió a lo importante que son Paolo Guerrero y Jefferson Farfán en la selección.

“Creo que Jefferson es un gran jugador, es bastante completo, es potente, es rápido, te gana arriba, define muy bien; pero también está muy cerca Paolo que es un crack también, que hizo grandes partidos con la selección, que es un gran líder, y que también nos ayudó bastante a nosotros

Finalmente, Gallese también se habló de la posibilidad de que su equipo Orlando City vuelva pronto a los entrenamientos.

“Fecha de reanudación del campeonato todavía no dicen. Nos han manifestado que el miércoles podemos volver a entrenar, no con normalidad, pero ya podemos estar casi todo el grupo. Seguro nos van a decir más adelante que no podemos usar los camerinos y que debemos entrenar con mascarillas”, finalizó.

