Pedro Gallese, con 60 partidos, es el arquero con más apariciones con la camiseta de la Selección Peruana. El golero de Alianza Lima sumará ante Colombia y Chile dos partidos más con la 'Blanquirroja’ en el pecho.

Tras el quinto día de prácticas en la Videna, pensando en la fecha doble de noviembre, dijo no haber pensado en la supremacía de la Selección de Colombia en los últimos enfrentamientos ante Perú. "No me preocupa [la paternidad de Colombia]. Cuando nos han ganado, no nos pasaron por encima. Este partido nosotros lo vamos a tomar como preparación con miras a las Eliminatorias", afirmó a RPP Noticias.

Empezar en marzo del próximo año un nuevo proceso clasificatorio llena de ilusión. Para ello, se espera cerrar el año ganando: "Estoy motivado, siempre es bueno reencontrarse con los compañeros. Queremos terminar bien esta fecha FIFA", aseguro el portero.

Pedro Gallese no estará en los partidos ante Binacional en Juliaca y Sport Huancayo en el Estadio 'Matute', correspondientes a las fechas 15 y 16 del Torneo Clausura. Leao Butrón es el escogido por Pablo Bengoechea para ocupar su lugar en Alianza Lima.

Dato: Universidad San Martín, Atlético Minero, Juan Aurich, Veracruz y Alianza Lima son los equipos por los que ha pasado el arquero de 29 años.

