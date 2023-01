Eliminatorias Sudamericanas volverían a jugarse en junio | Fuente: Instagram

Tras casi cinco meses sin actividad oficial, Pedro Gallese volvió a colocarse los guantes y dejó su portería en cero, en el comienzo de la temporada de la MLS donde su club, Orlando City, empató con Atlanta United.

“Se retrasó el campeonato por la pandemia. Me sentí muy bien en el empate de 0-0, me he entrenado bastante y es importante sumar por ser un campeonato corto”, dijo el arquero en diálogo con ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP Noticias.

La mira del arquero de la Selección Peruana está puesta en las Eliminatorias Qatar 2022, la que se retomaría en junio próximo.

“Tanto mis compañeros como yo nos habíamos preparado para la fecha doble que cancelaron (marzo), ahora seguro que nos va a agarrar con mejor forma, continuidad y más partidos. Estaba ilusionado con jugar la fecha doble, pero no se dio. Quería posicionar a la selección en un mejor lugar de donde está ahora”, aseguró.

Una de las posibilidades en la vuelta de las Eliminatorias, de acuerdo con la propuesta de Conmebol, es afrontar la competición con fechas triples para ponerse al día con el calendario, algo que no consideró una dificultad Pedro Gallese.

"No me preocupa si jugamos o no fechas triples. Si hay una fecha triple estoy seguro de que nos va a ir bien. Me preocupa dejar arriba a la Selección Peruana como como todos queremos. Mis compañeros y yo estamos preparados para eso. Lo que nos hizo fuertes en la Eliminatoria pasada fue mantener el cero en el arco. Esta vez no ha sido un buen comienzo para nosotros, pero vamos a mejorarlo. Tampoco creo que nos hayan pasado por encima. En los partidos que jugamos tuvimos desconcentraciones, lo sabemos, tenemos que ser el equipo de la Eliminatoria pasada", puntualizó.

Your browser doesn’t support HTML5 audio Pedro Gallese: "No me preocupa si jugamos o no fechas triples, sino dejar arriba a la Selección Peruana"

NUESTROS PODCASTS

El Dr. Elmer Huerta nos explica cuál es el nivel de protección que puede dar la vacuna de Sinopharm contra la variante sudafricana del coronavirus. Esto es importante porque tiene mucha similitud con la variante brasileña, la cual es actualmente la más propagada en nuestro país, según las autoridades sanitarias.

Te sugerimos leer