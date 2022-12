Nolberto Solano y Diego Maradona. | Fuente: Andina - Diego Maradona

Nolberto Solano recordó su paso por el Boca Juniors cuando la mítica estrella del fútbol mundial Diego Maradona lo recibió a lo grande en agosto del 1997. Es más, lo calificó como el 'Maestrito'.

“Mi representante hice las gestiones para luego ir a Boca. Era un sueño que lo veía lejano, pero se dio. La cereza fue tener a Maradona de compañero", declaró el asistente técnico de la Selección Peruana en entrevista con Gol Perú.

Solano contó como fue el primer contacto con Maradona tras una indicación del entrenador 'Bambino' Viera. "El entrenador me llamó y me dijo que me uniera a él, y me puse a practicar con Diego. Así empezó esta relación. Maradona me defendía en la cancha como si me conociera de 20 años”, agregó.

Solano tuvo una buena actuación en Boca Juniors y formó una buena dupla con Maradona. Gracias su desempeño en el cuadro xeneize fue elegido ese año como el segundo mejor futbolista sudamericano tras el chileno Marcelo Salas.

En 1998, el exjugador de la Selección Peruana fichó dio el salto a Europa y fue fichado por el Newcastle United de la Premier League.

Nolberto Solano y Diego Maradona en Boca Juniors. | Fuente: Boca Juniors

