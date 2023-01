El preparador físico de la Selección Peruana habló sobre el desempeño de la bicolor en los amistosos. | Fuente: RPP Noticias

Nestor Bonillo se pronunció tras la llegada de la Selección Peruana al país. El preparador físico de la bicolor realizó un balance de los amistosos internacionales de Perú por fecha FIFA.

"Lo que nosotros estamos buscando es ser cada vez mejores. Más que el resultado con Brasil, es el rendimiento" aseguró el argentino sobre el desempeño de la blanquirroja.

Asimismo, Bonillo dijo que el partido ante Brasil mostró lo mejor de Perú. "En el primer partido no estuve tan conforme. En el segundo partido se ve un equipo con mucho ritmo, se sostuvo con los muchas que entraron con muy buena actitud para el esfuerzo", añadió. "Estuvimos mejor. Cuando llegamos, los procesos de adaptación, los horarios, los jugadores que vienen de Europa. Siempre el segundo partido es un poquito más fácil cuando tienes ese tipo de posibilidades", afirmó el preparador físico.

Nestor Bonillo también aseguró que los jugadores no terminaron con inconvenientes físicos tras los amistosos. "Es un buen balance porque afortunadamente no tuvimos grandes dificultades. Solo Raúl [Ruidíaz] que tuvo un problemita en la rodilla que creemos que no es de mucha importancia. Todos los futbolistas terminaron muy bien", finalizó.

Your browser doesn’t support HTML5 audio Nestor Bonillo habló tras la llegada de la Selección Peruana al país. | Fuente: RPP Noticias

Te sugerimos leer