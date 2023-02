Néstor Bonillo sobre Lapadula: 'No es jugador seleccionable, no podemos poner energía en eso'. | Fuente: AFP

Hace unos días Gianluca Lapadula, jugador italiano y con ascendencia peruana, se hizo un tatuaje en referencia al Perú que generó todo tipo de comentarios y abrió nuevamente la discusión acerca de si debería o no pertenecer a la Selección Peruana.

Por su parte, Néstor Bonillo, preparador físico del seleccionado peruano, se refirió a este tema y tuvo una respuesta bastante contudente al ser consultado sobre qué tanto podría aportar Lapadula al conjunto dirigido por Ricardo Gareca.

"No es un jugador seleccionable. En la medida que no lo sea, nosotros no podemos poner energía en eso", indicó Bonillo en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Asimismo, se le preguntó si hasta el momento hubo algún acercamiento por parte de familiares o el entorno del jugador para iniciar gestiones de su convocatoria.

"No hemos tenido hasta ahora ningún tipo de contacto con el entorno del jugador", afirmó Bonillo. Como se recuerda, Lapadula todavía queda pendiente de tener DNI peruano para poder ser entrar al universo de jugadores seleccionables por Ricardo Gareca.

