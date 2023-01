Néstor Bonillo sobre Christian Cueva: 'Va a llegar en buenas condiciones al club donde le toque ir'. | Fuente: AFP

Sin duda una de las preocupaciones de cara a las Eliminatorias de octubre es la falta de ritmo o continuidad de los futbolistas. Tal es el caso de Christian Cueva, quien luego de su salida de Pachuca de México todavía continúa sin conseguir equipo.

Al respecto, Néstor Bonillo, preparador físico de la Selección Peruana, se mostró optimista y dio detalles del entrenamiento que viene realizando el seleccionado peruano en la Videna.

"Christian está bien, continúa entrenando. A donde le toque ir creo que va a llegar en muy buenas condiciones, porque entrena en un campo, que es mejor que entrenar desde casa, y junto a una persona que lo ve", explicó Bonillo en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Asimismo, al ser consultado acerca de si Cueva podría ser convocado o no por Ricardo Gareca pese a no estar en un club, Bonillo no adelantó opinión.

"No haría una hipótesis porque de aquí a octubre pueden pasar muchas cosas. Pero estoy seguro de que (Christian Cueva) va a conseguir un club", precisó Bonillo, quien se encuentra en Argentina y dio a conocer que su vuelo de regreso a Lima está programado para el 24 de julio.

Te sugerimos leer