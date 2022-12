Entrenamiento de la Selección Peruana. | Fuente: FPF

La Conmebol dio a conocer este jueves que los planteles de las 10 selecciones que participarán en la Copa América 2021 deben ser vacunados de la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19. Ante ello, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, señaló que recibió la notificación de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para que los integrantes de la bicolor reciben la inoculación.

Sin embargo, el ministro en conversación con RPP Noticias dejó en claro que la Selección Peruana no será vacunada con la vacuna Pfizer, que fueron compradas por el Gobierno. Además, sostuvo que si desean ser vacunados con Sinovac que es otorgada por la Conmebol, deberán hacerlo en otro país.

"Lo que no podemos hacer es romper las reglas y autorizar el ingreso de las vacunas que envía la Conmebol que no están registradas en el Perú", dijo Ugarte.

"La Comisión de Ética ya nos dijo que no se justifica. Si bien es una decisión arbitraria de la Conmebol que no tiene base científica. Sin embargo, si quieren hacerlo lo pueden hacer, pero no con vacunas que no entren al país porque no están registradas. La selección si está obligada se desplaza a otro país y se vacune. No hay problema con eso", agregó.

"Conmebol ha cambiado su critero, me parece un absurdo. Ellos han recibido una donación (50 mil vacunas) de Sinovac", manifestó el titular del Minsa.

La Selección Peruana, dirigida por Ricardo Gareca, integra el Grupo B de la Copa América junto a Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela. Su debut está pactado para el 18 de junio ante la 'Canarinha'.

Miguel Araujo y Sergio Peña ya entrenan en la Videna. | Fuente: FPF

