El Ministerio de Salud (Minsa) mediante un comunicado dio a conocer que se encuentra evaluando la solicitud de vacunación contra la COVID-19 solicitada por la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

"El Ministerio de Salud ha recibido de la Federación Peruana de Fútbol, a través del oficio N°157-FPF-2021, la solicitud de vacunación a los miembros de la delegación de la Selección Nacional Absoluta que participará en la CONMEBOL Copa América 2021", empezó el Minsa en su carta.

El Minsa informó que la FPFP presentó una consulta ante el Comité Consultivo de Alto Nivel, para determinar si "cumple con los criterios normativos y éticos aprobados". De esta manera, la solicitud se encuentra en evaluación.

Eso sí, hizo hincapié que según información de la Conmebol, “la vacunación no es obligatoria de ningún modo y el jugador que elija no inmunizarse no será penalizado ni excluido de las competiciones”.

RPP Noticias pudo conocer que el seleccionador Ricardo Gareca no se vacunará con la gestión hecha entre la FPF y el MINSA, y que prefiere esperar su turno. El 'Tigre', de 63 años, confirmará la próxima semana la lista de convocados para la Copa América 2021.

La cita continental se llevará a cabo del 11 de junio al 10 de junio en Argentina y Colombia. Perú integra el Grupo A junto a Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela.

