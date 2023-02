Miguel Trauco y Raúl Ruidíaz. | Fuente: EFE

Miguel Trauco tuvo un buen desempeño en el último partido de Sain Etienne, que ganó a Niza con asistencia del defensa peruano por la Ligue 1 de Francia. Este lunes señaló que se encuentra en un buen momento en su equipo y espera continuar como titular.

“Venimos en una etapa no tan buena, pero pudimos conseguir una victoria como visitante. Estoy con mayor confianza, ya conozco mejor a mis compañeros y puedo desenvolverme mejor”, indicó.

El exlateral de Universitario de Deportes y Flamengo afirmó que Raúl Ruidíaz es uno de mejores en el fútbol y por ello no dudó en jugarle una broma en entrevista con Gol Perú. "Es uno de mis mejores amigos en el fútbol y tengo confianza de molestarlo. Cada vez que hace gol en la MLS, le digo que también anote en la selección. Tenemos buena amistad, es un 'crack', me da una pena que no le salgan las cosas. Uno, como amigo, lo sufre, pero sé que es fuerte de cabeza y lo podrá revertir", señaló.

Sobre la situación de la bicolor en las Eliminatorias Sudamericanas, agregó: "Dejamos ir puntos valiosos, pero también nos tocaron rivales muy fuertes. Era algo que no lo esperábamos. Que esto sirva como un llamado de atención para no seguir dando ventajas”.

Finalmente, Trauco habló de Gianluca Lapadula que jugó ante Chile y Argentina. "Es una persona alegre y muy carismática y eso es bueno porque suma. La pasamos bien con él. Él se da cuenta del ambiente que hay dentro de la selección. Está con todas las ganas de sumar”, concluyó.

