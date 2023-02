Miguel Trauco reveló qué tuvo que hacer Gianluca Lapadula al integrarse a la Selección Peruana | Fuente: FPF

La última fecha doble de la Selección Peruana tuvo como una de sus principales novedades la incorporación de Gianluca Lapadula como uno de los convocados por Ricardo Gareca. El delantero ítalo-peruano vistió por primera vez la blanquirroja y, más allá de los malos resultados, dejó una buena impresión en la mayoría de hinchas.

Por su parte, Miguel Trauco, lateral izquierdo de Saint-Etienne y de la Selección Peruana, habló de su relación con el delantero de Benevento: "Es un personaje. Me tocó compartir mesa con él, me sentaba al lado de él. Todo el día nos reíamos, tiene gran sentido del humor y es carismático. Es bueno porque suma, no es como la gente piensa de que le estamos haciendo la camita. No sabemos de dónde sacan eso", indicó en diálogo con Gol Perú.

Asimismo, reveló que, a modo de bienvenida, el delantero tuvo que hacer algo para oficializar su incorporación al equipo dirigido actualmente por Ricardo Gareca: "Nos abrimos bastante a él y creo que se da cuenta del ambiente que hay dentro de la Seleccooón. En su presentación bailó huayno o algo así, es una buena persona y tiene muchas ganas de sumar".

Como se recuerda, la Selección Peruana se medirá ante Bolivia en La Paz y ante Venezuela en Lima en marzo por la tercera fecha doble de las Elimiantorias rumbo a Qatar 2022.

