Miguel Trauco es titular indiscutible en la Selección Peruana. De la mano de Ricardo Gareca, el lateral izquierdo ha sido clave en las aspiraciones de la blanquirroja, pese a solo se ha sumado un punto de 12 posibles en las cuatro primeras fechas de las Eliminatorias Qatar 2022.

Si bien Miguel Trauco juega en el Saint-Étienne de la liga francesa, el futbolista de la Selección Peruana espera que las Eliminatorias Qatar 2022 vuelvan a la normalidad en el mediano plazo para ponerse la camiserta de la bicolor.

"La Selección Peruana es todo, no me importa si es amistoso o contra el peor equipo del mundo. Siempre quiero estar y me puso triste (la suspensión de las Eliminatorias) porque quería jugar. Es otro ambiente porque hablamos el mismo idioma", dijo Miguel Trauco al canal oficial del Saint-Étienne.

Además, el también exjugador de Unión Comercio y Universitario de Deportes recordó lo que fue su debut en el 'equipo de todos'.

"En 2014 me llamaron por primera vez para amistosos ante Inglaterra y Suiza. Nunca jugaba, pero ya estaba ahí. Fui con el pensamiento de sumar minutos y cuando el profesor me preguntó si estaba preparado le dije que sí, obviamente. Me dijo que seria titular", comentó.

Por último, Migual Trauco habló el sentimiento que le generó ser parte de la Selección Peruana en Rusia 2018. Fueron 36 años del conjunto peruano en una cita mundialista.

"El haber llegado fue lo máximo. Ante Francia perdimos, pero atacamos. Le peleamos de igual a igual. Rescato el apoyo del hincha", añadió.

