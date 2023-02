Ronaldo Nazario. | Fuente: Facebook - EFE

El exdefensa de la Selección Peruana, Miguel Rebosio, volvió a revelar una anécdota con una exestrella mundial. Esta vez recordó el choque entre la bicolor y Brasil por la Copa América 1997.

El exjugador de Zaragoza y Sporting Cristal señaló que tuvo un duelo con Ronaldo en el partido que Perú perdió 7-0. "Fue en la Copa América de 1997, cuando perdimos 7-0. Ese día los brasileños nos iban ganando 3-0 en el primer tiempo y le fui con todo al ‘Fenómeno’", indicó.

Sin embargo, la respuesta del 'Fenómeno' no se hizo esperar. "Sí y me vino con fuerza. Pegué un grito y quería que lo expulsen, pero solo le sacaron amarilla", agregó.

El 'Conejo' señaló que le dijo a Ronaldo "tú vales millones, yo nada, por eso te voy a romper la pierna".

Luego de unos minutos, el mítico jugador brasileño pidió su cambió para no arriesgar una lesión. "Se salió de la cancha. Me vio que estaba loco y seguro dijo: ‘¿Para qué voy a arriesgar? Este está loco, me quiere lesionar y ya estamos ganando tranquilos’".

Rebosio ganó con Zaragoza la Copa del Rey en la temporada 2000-2001. Luego de cuatro años en el club 'maño', el 'Conejo' fichó por el Almeria y Paok Salónica (Grecia).

