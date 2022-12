Miguel Araujo tiene contrato con el FC Emmen hasta mediados de 2022. | Fuente: FC Emmen

Si bien el FC Emmen no la pasa nada bien en la Eredivisie (pelea los últimos puestos del torneo), Miguel Araujo es uno de los que sobresale en este conjunto. Es por ello que no solo es titular, sino que sus actuaciones también le valen ser convocado a la Selección Peruana.

La esposa de Miguel Araujo, Jacqueline Palomino, declaró que el zaguero central está en conversaciones con el AZ Alkmaar, conjunto que actualmente está en en tercer puesto de la liga de Países Bajos. Ante ello, el director técnico de este cuadro fue consultado al respecto y si es que se podría dar el traspaso.

"No tengo idea de ese rumor. Solo sé que Araujo es un jugador del Emmen, no tengo mucho más para hablar sobre él. Si el club lo ha contactado no lo sé", le sostuvo Pascal Jansen, DT del AZ Alkmaar, a Depor.

¿Araujo rumbo al AZ Alkmaar en la Eredivisie?

Miguel Araujo también tiene pasado en Cobresol y Sport Huancayo. | Fuente: Eredivisie

En lo que va de temporada en el fútbol de élite tulipán, el también exdefensor de Alianza Lima y Talleres de Córdoba tiene cuatro goles.

No obstante, su club marcha en la última casilla en la tabla de posiciones de la Eredivisie con tan solo 9 puntos. Está muy lejos de las 22 unidades que tiene el Waalwijk en el décimoquinto lugar, espacio que le permitiría salvarse del descenso.

Junto a Miguel Araujo también hay otros tres jugadores peruanos que comparten vestuario con él en FC Emmen: Sergio Peña, Didier La Torre y Jean Pierre Rhyner. ¿Se dará su fichaje por el AZ Alkmaar al final de la presente temporada?

