Miguel Araujo sobre vacunación: 'Los dirigentes se encargarán de eso, nosotros no nos vamos a desenfocar' | Fuente: FPF

Los seleccionados peruanos van arribando al país de cara a lo que será la fecha doble de Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 ante Colombia y Ecuador y, por su parte, uno de los primeros en aterrizar fue Miguel Araujo, defensor de FC Emmen, que viene entrenando en la Videna.

Por su parte, el zaguero central conversó con RPP Noticias sobre las expectativas que tiene en las esta fecha doble: "Nosotros apenas aterrizamos, cambiamos el chip. Creemos que Colombia es complicado, pero no imposible. Sabemos de la confianza que el técnico tiene en nosotros", indicó en Fútbol Como Cancha.

Asimismo, fue consultado sobre la reciente orden de Conmebol acerca de que todas las selecciones participantes de la Copa América 2021 deban ser vacunadas al menos con la primera dosis para poder disputar este torneo.

"No me he podido vacunar en Holanda, no han llegado a mi edad. Pero considero que los dirigentes se encargaran de eso, nosotros no nos vamos a desenfocar de los partidos ante Colombia y Ecuador. Vamos a esperar qué diga Conmebol", sostuvo el ex Alianza Lima.

Por último, se refirió a las bajas que tiene la 'blanquirroja' como son Jefferson Farfán, Edison Flores y Christofer Gonzáles: "Si bien hay bajas, hay otros compañeros que se suman con las mismas energías y con ganas de adaptarse al equipo rápidamente".

