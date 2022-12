Miguel Araujo. | Fuente: AFP

A siete días del choque ante Colombia por la fecha 7 de las Eliminatorias Qatar 2022, el defensa Miguel Araujo manifestó que se encuentra a la expectativa de ser titular en el duelo que afrontará la Selección Peruana, en el Estadio Nacional.

"Creo que nosotros pensamos en entrenar al máximo. Uno como futbolista se exige y me veo en el once, así como se ven Ramos, Santamaría y todos. Luego Ricardo llega y él pone al que le toque jugar", declaró Araujo en entrevista con el programa Fútbol como Cancha de RPP Noticias.

Sobre la posibilidad que la bicolor juegue con tres centrales, sostuvo: "La línea de tres siempre se trabaja, no solo en esta convocatoria, sino también en anteriores aunque no se ha jugado así. Algunos en sus equipos también entrenan línea de tres, yo lo hago".

El central del Emmen también reveló que aún no se ha vacunado contra la coronavirus. "No me he podido vacunar en Holanda, no han llegado a mi edad. Pero considero que los dirigentes se encargaran de eso, nosotros no nos vamos a desenfocar de los partidos ante Colombia y Ecuador. Vamos a esperar qué diga Conmebol".

"Si bien hay bajas, hay otros compañeros que se suman con las mismas energías y con ganas de adaptarse al equipo rápidamente", culminó.

Perú recibirá a Colombia el 3 de junio a partir de las 10 de la noche (hora peruana).

