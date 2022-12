Luis Advíncula | Fuente: Instagram Luis Advíncula

Luis Advíncula se mostró optimista a pocas semanas que la Selección Peruana vuelva a la competencia en las Eliminatorias Sudamericanas. El lateral derecho de 30 años señaló que la bicolor romperá la mala racha luego de las derrotas ante Brasil, Chile y Argentina.

"Esta Selección está diseñada para romper estadísticas. Se habló que nunca se pudo ganar en Quito. Que llevábamos años sin Mundial y final de Copa América. Las estadísticas quedan en eso", señaló Advíncula que espera buenos resultados ante Bolivia y Venezuela.

"Queremos que ya llegue marzo y ver a la Selección que siempre han visto. Muchos hablan, muchos critican. Nosotros entendemos, pero ellos no saben que eso nos afecta el doble o el triple", agregó en diálogo con Movistar Deportes.

Advíncula, además, reveló que trabaja con una psicóloga para superar sus frustraciones en los partidos. "Creo que más lo mental. A veces me salgo del partido cuando las cosas no me salen bien. Me frustro mucho. Lo estoy trabajando con una psicóloga", sostuvo.

El exjugador de Sporting Cristal señaló que actualmente se encuentra en un buen nivel en el Rayo Vallecano. "Me siento en un gran momento. Me siento bien, tranquilo, en paz. Estoy jugando y contento. Estuve un poco perdido por estar pensando en otras cosas, pero uno es humano y a veces se equivoca".

Advíncula es uno de jugadores fijos en la convocatoria de la Selección Peruana para afrontar los choques ante Bolivia y Venezuela, que serán el 25 y 30 de marzo, y que son válidos por la quinta y sexta fecha de las Eliminatorias.

NUESTROS PODCAST

Estudios en Sudáfrica probaron que la vacuna contra la Covid-19 de Novavax no es eficaz contra la variante del virus descubierto en dicho país. ¿Todas las vacunas desarrolladas han presentado los mismos resultados?

Newsletter "Fútbol como Cancha"

No te pierdas de ningún detalle del acontecer deportivo nacional e internacional. Suscríbete al newsletter de “FÚTBOL COMO CANCHA”, en el que encontrarás los partidos, los datos y las pepas que debes tener en cuenta los fines de semana

Te sugerimos leer