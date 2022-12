Luis Advíncula. | Fuente: YouTube

Luis Advíncula (30 años) protagonizó el último video del conocido youtuber español DJMariio, quien a manera de una divertida conversación causó la "furia" del defensa de la Selección Peruana.

DjMario, que tiene al 'Rayo' en su equipo de videojuego FIFA 20, le dijo a Advíncula que iba a contratar a un jugador más joven en su posición para que le dispute el puesto.

"No míster, como una lateral joven... Usted sabe que siempre estoy al tope, que lo quiero jugar todo, si tú contratas un jugador joven yo te 'mató'", señaló Advíncula, que disimuló su explosiva declaración.

El youtuber replicó pese a la "amenaza" del mundialista peruano: "Ya han pasado tres y quiero un chaval para que crezca contigo". Y la respuesta de Advíncual fue inmediata: "No, no míster yo lo quiero jugar todo. Cómo usted me va a preguntar que va a contratar un nuevo lateral", setenció.

De otro lado, Advíncula sigue entrenando con sus compañeros en el Rayo Vallecano a la espera de la reanudación de la Segunda División del fútbol español.

DjMario se hizo conocido en España debido a sus series de FIFA 20. En YouTube tiene más de 6 millones de suscriptores.

