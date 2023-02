Perú y Croacia se enfrentaron antes del Mundial Rusia 2018 | Fuente: Twitter

Luis Advíncula y Yoshimar Yotún sostuvieron un diálogo a través de Instagram Live, donde repasaron diversos momentos en sus respectivas carreras, tanto en la Selección Peruana y Sporting Cristal, donde coincidieron en el título nacional del 2012.

Los futbolistas también se refieron a algunas curiosidades que les ha tocado vivir a lo largo de los años. El jugador de Cruz Azul quiso saber con qué jugadores se había intercambiado la camiseta su amigo y Advíncula reconoció que no le gusta mucho hacerlo por miedo a ser rechazado, como ya le pasó nada menos que con Luka Modric después de un amistoso en el que se enfrentaron Perú y Croacia.

"Le pedí su camiseta a Modric, pero me dijo que no. Me contó que Raúl Ruidíaz le había pedido. Tengo dos camisetas de James y una de Mbappé. No me gusta intercambiar camiseta, si me rechazan el 'roche' es muy grande", dijo entre sonrisas el lateral del Rayo Vallecano.

Aquel partido sucedió en marzo del 2018, en el Hard Rock Stadium de Miami, como preparativo para la participación de ambos equipos para el Mundial de Rusia. La Selección Peruana se impuso por 2-0 con los goles de André Carrillo y Edison Flores, donde Luis Advíncula y el crack del Real Madrid, Luka Modric, jugaron todo el cotejo.

