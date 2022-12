'Lolo' Fernández fue campeón de la Copa América 1939 | Fuente: Prensa FPF

Teodoro ‘Lolo’ Fernández es el máximo ídolo de Universitario de Deportes y uno de los principales referentes en la historia del fútbol peruano, que este miércoles tiene marcado el aniversario número 107 de su nacimiento.

‘Lolo’ representa a la ‘U’, sin embargo, su paso por la Selección Peruana fue tan destacada durante su etapa de futbolista que hasta la actualidad conserva registros que no han podido ser igualados.

Con la bicolor, ‘Lolo’ Fernández convirtió 15 goles en Copas América, 6 tantos en Juegos Olímpicos y 3 anotaciones en los Juegos Bolivarianos, completando un total de 24 dianas en 32 partidos disputados, hecho que deja como registro un promedio de gol de 0.75.

Dicha marca es la más alta en la historia de la Selección Peruana en el ‘Top10’ de los máximos anotadores y no ha podido ser igualada a pesar que Paolo Guerrero (39), Jefferson Farfán (27) y Teófilo Cubillas (26) cuentan con más celebraciones que el ‘Cañonero’.

A pesar de la destacada trayectoria de ‘Lolo’, no pudo jugar un solo Mundial. En 1930, apenas tenía 17 años y su debut profesional con Universitario sería en la temporada siguiente. En 1934, cuando empezaron a disputarse las Eliminatorias, Perú debía enfrentarse a Brasil y al no estar de acuerdo no se presentó al partido en Rio de Janeiro, perdiendo por Walk Over. En 1938 el equipo estaba desafiliado, por lo que no pudo inscribirse, y los Mundiales se volvieron a jugar en 1950, ya en los últimos años de carrera del delantero.

Otro de los datos que conserva ‘Lolo’ Fernández es el de ser el máximo goleador nacional actualmente en la Copa América. 15 anotaciones y campeón en 1939, un tanto más que Paolo Guerrero. Además, es el jugador peruano con más goles en los Juegos Olímpicos (6).

Te sugerimos leer