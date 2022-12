Paolo Guerrero | Fuente: FPF

Este 3 y 8 de junio la Selección Peruana se medirá ante Colombia y Ecuador, respectivamente, y entre sus convocados está el delantero y capitán de la 'blanquirroja', Paolo Guerrero. Si bien la vuelta del futbolista ha sido una de las más esperadas, cabe resaltar que viene salir de una lesión complicada.

Por su parte, Julio 'Coyote' Rivera, hermano del delantero, conversó con RPP Noticias sobre su situación actual: ""Paolo es muy picón, no le gusta perder y se quedó con el sinsabor de no campeonar en el campeonato gaucho. Está con mucha hambre de jugar, a mí parecer todavía no está a un 100%. Espero que llegue a ese nivel pero para estos dos partidos que vienen yo lo veo complicado", indicó en Fútbol Como Cancha.

Asimismo, fue consultado sobre si cree que Guerrero debería, entonces, ir desde el banco y no desde el arranque: "Hay que ser realistas. El que esté al 100% y que esté en buen momento debe estar dentro del campo. No solo por la fuerza o por ser referente tiene que estar ahí, porque también es importante eso, pero todavía le falta para recuperar su 100%".

Por otro lado, 'Coyote' Rivera, ex Sporting Cristal, se refirió a la campaña del cuadro peruano en Copa Libertadores: "Para mí sí es un fracaso que Sporting Cristal no pase a segunda ronda. El lado dirigencial se tuvo que preparar para este tipo de torneos. Aunque también la pandemia afectó en la preparación para los equipos peruanos".

