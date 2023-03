Ponte la camiseta, Perú | Fuente: Difusión

Pedro Gallese, Miguel Trauco, Sergio Peña postearon en sus redes sociales un mensaje que a la letra decía "Ponte la camiseta, Perú". Con el transcurrir de las horas, otros integrantes de la Selección Peruana como Edison Flores, André Carrillo, Paolo Hurtado se unieron a la campaña. ¿De qué se trata? Ellos mismo tienen la respuesta.

"Se vienen las elecciones y los peruanos nos jugamos un partido importante, necesitamos que gane el Perú. Este 6 de junio, votemos sin odio y rencores por un Perú en paz, unido y democrático. Todos juntos por un mismo objetivo. Un Perú mejor", dice André Carrillo en un mensaje que aparece en una página de Facebook llamado "Camiseta Peruana".

Raúl Ruidíaz es otro de los jugadores que envía un mensaje. "En la selección todos venimos de origenes diferentes, y siempre juntos y unidos logramos los objetivos. Siempre unidos y nunca divididos. Cada vez que nos convocan, ahí estamos. Este 6 de junio, tú también estás convocado a votar por un país en democracia, libertad, unido y en paz", indicó.

A su turno, Edison Flores mencionó que "Durante todos estos años, nunca sentí a un Perú tan temeroso como en esta ocasión por las elecciones. Personalmente, y varias personas, no cofíamos en ningún político o política y menos en nuestro pais. Nuestra historia nos ha enseñado que no podemos poner las manos al fuego por nadie. Aclaro que nadie me paga por hacer campaña, por hablar bien de uno o hablar mal de otro. Soy un peruano más, con libertad de expresión, soy un peruano que quiere lo mejor Perú y me veo responsable en tomar una postura en esta ocasión. (...) Voto por democracia, por libertad. No busco convencer a nadie, solo les pido que voten responsablemente. No soy comunista, yo voto por la democracia".

