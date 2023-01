Juan Carlos Oblitas habló sobre la separación de Kevin Quevedo de la Selección Peruana para el Preolímpico. | Fuente: Prensa FPF

Kevin Quevedo no participará del Preolímpico con la Selección Peruana Sub 23 luego de ser desconvocado en los últimos días del 2019. Producto de un hecho extrafutbolístico, Nolberto Solano optó por no tomarlo en cuenta para este certamen que se desarrollará en Colombia y dará un cupo a los Juegos Olímpicos de Tokio.

En La Videna hay un gran respaldo hacia esta decisión tomada por Nolberto Solano, incluyendo de Juan Carlos Oblitas. El director deportivo de la FPF aseguró que no tolerarán comportamientos como los de Kevin Quevedo y destacó la intención de que ese tipo de actos no se vean en la Selección Peruana.

"Lo de Kevin Quevedo son inconductas que no se van a soportar. Nosotros apoyamos total y radicalmente la decisión del cuerpo técnico de Nolberto Solano. Tratamos, en lo posible, que este tipo de situaciones en la Selección Peruana se dejen de lado. Por lo tanto, menos las íbamos a aguantar en la Sub 23", dijo a ATV.

Por otro lado, Juan Carlos Oblitas lamentó las malas decisiones que viene tomando Kevin Quevedo y recordó los momentos similares que le ha tocado vivir en Alianza Lima. Además, enfatizó en que el fútbol de hoy en día no solo se considera el talento.

"Me apena porque Kevin Quevedo es un jugador en el que todos creemos, con sus condiciones puede ser figura. Él ya ha pasado por esta situación con Alianza Lima en algunos momentos, así que ojalá se dé cuenta por su bien que en el fútbol no solo importa el potencial. También se tienen en cuenta otras cosas", sentenció.

