Juan Carlos Oblitas: 'No hay reemplazante de Paolo Guerrero'.

Si bien los ojos están puestos en la reanudación de la Liga 1 este agosto, otro evento para el que también falta menos son las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

Al respecto, Juan Carlos Oblitas, gerente deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, se refirió a algunos puntos de la Selección Peruana que continúan en incertidumbre para los seguidores de la 'blanquirroja'.

"Para competir regularmente, año tras año, tendríamos que tener por lo menos la mitad de lo que tienen Brasil, Argentina y Colombia como jugadores de divisiones menores”, precisó Oblitas en diálogo con Movistar Deportes.

En la misma línea, afirmó que no todavía no se encuentra a alguien que ocupe el lugar del delantero de la selección: "No hay un reemplazante de Paolo Guerrero". Asimismo, también se refirió a otro jugador clave en el esquema de Ricardo Gareca y que hoy su situación preocupa por ser jugador sin club: Christian Cueva.

"Cueva tiene que jugar, lleva mucho tiempo sin hacerlo. Lo que todos queremos es que consiga equipo”, sostuvo el ex mundialista. Como se sabe, Cueva se encuentra en Lima y continúa ejercitándose en La Videna para mantenerse bien físicamente.

