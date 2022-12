Juan Carlos Oblitas es, actualmente, el director deportivo de la FPF. | Fuente: RPP/EFE/La Nueve

Lo hecho por la Selección Peruana Sub 23 en los Juegos Panamericanos no fue nada bueno y Juan Carlos Oblitas es consciente de ello. El director deportivo de la FPF se refirió en 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias a lo mostrado por los dirigidos por Nolberto Solano en Lima 2019, aunque destacó que no hubo la mejor preparación para esa competición.

"Futbolísticamente, lo de la Selección Peruana en Lima 2019 no fue positivo. No fue lo que uno podía esperar, pero tampoco hemos tenido la mejor preparación. No podemos chancar al cuerpo técnico y a los futbolistas, los Panamericanos nos agarró bien desprevenidos. Si habrían sido en otro país, no los jugábamos. Nolberto Solano debería dirigir el pre-olímpico, pues para que lo haga cualquier otro debemos tener un presupuesto", dijo.

Por otro lado, Juan Carlos Oblitas fue consultado sobre la situación de Daniel Ahmed y dejó en claro que su vínculo dura hasta fin de año. Incluso, desmintió los rumores que hablaban sobre una salida prematura de parte de él y manifestó que hablarán con él antes de concluir su contrato.

"Daniel Ahmed tiene contrato con la FPF hasta fin de año y, como todos los que hemos tenido acá, se va a cumplir. Las noticias que salieron en algunos medios en este momento no tienen ningún asidero. En las semanas previas a que termine nos sentaremos a hablar, a ver si hay que cambiar algunas cosas o continuar. También, el tema de menores es diferente al de mayores: hay que planificar un trabajo por años", sentenció.

