Jefferson Farfán es uno de los fijos de Ricardo Gareca para la Copa América. | Fuente: AFP

Jefferson Farfán se coronó campeón de la Copa de Rusia con el Lokomotiv y solo le resta disputar un partido por el campeonato local antes de sumarse a la Selección Peruana. En ese ínterin, la 'Foquita' dio una entrevista a un medio ruso sobre su actualidad en su club, e incluso recordó los momentos que vivió con la 'Blanquirroja' en la Copa del Mundo.

"Cuando estaba jugando en Emiratos Árabes Unidos, recibí una oferta de Lokomotiv, a la que, confieso, reaccioné con una leve cautela. Muchos me dijeron que Rusia es un país muy frío, pero la realidad era completamente diferente. Estoy feliz de haber llegado al Lokomotiv, donde el cuerpo técnico me trata con gran confianza, los fanáticos me recibieron con calidez y amor", señaló Jefferson Farfán sobre su llegada al Lokomotiv al portal Sport Express.

En otro momento, la 'Foquita' habló sobre el recordado penal errado por Christian Cueva en el duelo ante Dinamarca. "Sí, suelo patear penales, pero Cueva marcó un penal en el último juego. Cuando caminamos al punto, tuvimos la oportunidad de intercambiar algunas frases, le pregunté si tenía confianza en sus habilidades. Cueva asintió con la cabeza. Desafortunadamente, no pudo anotar", narró el delantero sobre aquella aciaga ornada en Rusia 2018.

Recordemos que Christian Cueva falló un penal que pudo haber cambiado la suerte de la 'Blanquirroja' en Rusia 2018. Justo antes de acabar la primera mitad, el mediocampista se paró frente al balón, pero su remate se fue a las tribunas. En el complemento Yussuf Poulsen marcó el gol que le dio el triunfo a Dinamarca.

Finalmente, Jefferson Farfán reveló cuál fue el gol más importante de su carrera futbolística. "El que anoté para la Selección Peruana en el partido de repechaje con Nueva Zelanda y que nos trajo un boleto para la Copa del Mundo", finalizó.

