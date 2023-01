Jefferson Farfán sufre una dura lesión la rodilla. | Fuente: Instagram

Jefferson Farfán, que llegó a Lima tras quedar fuera de la Copa América 2019 por una severa lesión, publicó un emotivo mensaje en Instagram sobre cómo se siente en uno de los momentos más tristes de su carrera.

“La vida así como el fútbol tiene diferentes momentos y emociones. Viene con alegrías como gritar un gol, campeonatos e incluso llegar al Mundial. Pero también vienen momentos duros como cuando uno se falla un gol decisivo, no logras un objetivo y por supuesto las lesiones”, escribió la ‘Foquita' junto una imagen suya.

“Es parte de todo esto. Cuando uno está fuerte mentalmente no hay obstáculo que te detenga y así como anteriormente, hoy me toca recuperarme y volver como siempre más fuerte que nunca. Gracias a todos x su apoyo y sus muestras de cariño. Volveré”, agregó Farfán, que lamenta no jugar ante Uruguay en los cuartos de final.

El atacante de la Selección Peruana estaría seis meses fuera de las canchas tras sufrir un desprendimiento del cartílago de su rodilla izquierda. Por ello, será sometido a una operación en los próximos días.

