Jefferson Farfán es el segundo máximo goleador de la Selección Peruana, solo superado por Paolo Guerrero. En el inicio de las Eliminatorias, no jugó ante Chile y Argentina debido a que decidió realizar un alto para someterse a una limpieza en la rodilla. En el caso de Guerrero, no afrontó ninguno de los cuatro cotejos, donde hasta la fecha la ‘bicolor’ no pudo ganar.

“La Selección muchas veces ha jugado sin mí o Paolo. Yo creo que la Selección y el entorno del fútbol peruano tiene grandes jugadores que pueden asumir ese rol cuando no estemos nosotros”, analizó Farfán en ‘Más vale tarde’ de Latina sobre el presente de Perú en las Eliminatorias.

“No hay patito feo. Tenemos que estar concentrados e ir por los seis puntos en estos partidos que se nos vienen (Bolivia y Venezuela). Llego como sea, Paolo también tiene todas las ganas de llegar”, afirmó.

Jefferson Farfán se refirió a los cuestionamientos sobre Raúl Ruidíaz, quien no anota con la Selección desde el amistoso con Escocia en marzo de 2018.

“En el Perú somos muy duros. Es un jugado donde en su equipo es el goleador, le va muy bien, hay que tener paciencia, esperar que entre la pelota para que se la abra el arco y pueda meter goles. Lo hemos pasado todos los delanteros, yo en un momento también lo he pasado. Cuando empecé en Alianza me sucedió, como en 15 partidos no metía goles ni al arcoíris”, dijo.

Con un solo punto en la tabla, Perú es penúltimo en las Eliminatorias y en marzo de 2021 visitará a Bolivia en La Paz y Venezuela en Lima.

